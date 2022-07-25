德国7月企业信心降至2年低点 经济恐处衰退边缘

（法新社法兰克福25日电） 德国衣佛研究所今天公布，受到能源危机影响，欧洲最大经济体德国7月企业信心「显着」恶化至2年低点，且逊于预期。所长菲斯特警告，这显示德国经济可能濒临衰退。

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衣佛研究所（Ifo Institute）依据对9000家企业所做的意见调查，每月发布德国企业信心指数，而数据由6月的92.2降至7月的88.6，创下2020年6月以来最低纪录，当时COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情才在当地刚爆发不久。

菲斯特（Clemens Fuest）表示，悲观数据显示「德国正处于经济衰退临界点」。他指出，德国企业情绪已「显着降温」，「能源价格升高及天然气短缺的威胁，正使得经济承受压力」。

菲斯特还说，德国制造业的企业信心下滑格外明显，「业界对接下来几个月的看法，达到2020年4月以来最悲观程度」。

荷兰国际集团（ING）分析师布兹斯基（Carsten Brzeski）表示，「全球需求减弱及供应链摩擦」也正在影响德国经济，且强劲逆风与数据疲软，意味德国经济恐怕「在第2季已经」呈现萎缩。

© 2022 AFP