投资人等待利率财报消息 亚股大多收黑

（法新社香港25日电） 全球股市本周面临重要一周，除了美国联邦准备理事会（Fed）准备再度调升利率，几家全球科技业巨擘也将发布财报。在本周第一个交易日，亚洲股市收盘大多下跌。

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外界已普遍预期，美国中央银行将一举升息75个基点（3码），因此投资人将仔细研究决策官员对全球最大经济体美国的展望看法。联准会一方面努力抑制通货膨胀，另方面也想办法促进经济成长。

联准会高层官员已经表明，他们的主要优先考量，是将美国通膨率从40年高点拉低，甚至宁愿牺牲经济成长。

联准会公布货币政策决议的隔天，美国政府也将公布第2季国内生产毛额（GDP）数据。一些观察家警告，数据可能显示美国经济连续2季萎缩，这会被视为落入技术性衰退。

美国股市3大指数上周最后一个交易日收黑，中止连续3日劲扬趋势，卖压来自重要的美国服务业数据远逊于预期。

投资人也在等待苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和谷歌（Google）等重量级企业发布财报，当中数据将就通膨率飙高及利率上升对消费者支出和企业获利的影响，提供更清楚概念。

随着投资人注意力从物价上涨转移到经济成长，分析师对于前景依旧抱持谨慎。渣打（Standard Chartered）策略师罗伯森（Eric Robertsen）表示：「鉴于经济衰退疑虑增强，且央行致力于牺牲成长来对抗通膨，我们仍预期风险较高资产还会走跌。」

东京股市今天收盘挫跌0.8%，香港股市下跌0.2%，上海股市收挫0.6%，雪梨、台北、威灵顿、马尼拉和雅加达股市也全数收低。但首尔和曼谷股市收高，新加坡股市收平。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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