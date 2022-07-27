中国市场因封控衰退 阿迪达斯下修全年获利展望

（法新社法兰克福26日电） 受中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）封城措施影响，德国运动用品大厂阿迪达斯（Adidas）预期今年剩下时间里中国市场销售额将出现双位数跌幅，今天下修今年全年获利展望。

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作为耐吉公司（Nike）的竞争对手，阿迪达斯预期今年净利为13亿欧元（约13亿美元），而之前则预计将达18至19亿欧元。

阿迪达斯目前预测，2022年销售额成长幅度将介于中至高个位数，原先预估会达到低双位数的增幅。

阿迪达斯表示，由于西方市场表现强劲，亚太市场也复苏，第2季度表现优于预期；然而，从7月开始的第3季度以来，中国市场表现令人失望。

由于中国持续执行广泛的防疫相关措施，阿迪达斯预期今年剩下时间里，大中华地区营收可能出现双位数的跌幅。

阿迪达斯说，其他市场并没有出现显着放缓或大批订单撤销。

不过，阿迪达斯也说，「由于下半年宏观经济情势更具挑战性，下半年消费者支出可能减少」。

撇除汇率波动影响，阿迪达斯第二季度销售额较去年同期成长4%，其中包括北美市场双位数增幅，和俄罗斯以外的欧洲市场强劲成长。

从初步财报可见欧元区销售额成长10%，达到56亿欧元。

本季度净利为3.6亿欧元，较去年同期的3.87亿欧元低；尽管收回了准备金，有一次性1亿欧元的租税优惠。

阿迪达斯订于8月4日发布完整财报。

© 2022 AFP