亏损扩大 瑞信集团更换执行长

（法新社苏黎世27日电） 规模庞大、曾传出丑闻的瑞士信贷集团（Credit Suisse）今天表示，已任命柯纳为新执行长。由于诉讼费用走高、金融市场震荡及全球利率不断上扬，该集团第2季赤字已扩大。

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即将卸任的瑞信集团执行长戈特斯坦（Thomas Gottstein）发表声明说：「我们2022年第2季的财报令人失望，尤其是投资银行的业务。同时我们还受到诉讼费用走高等项目调整的冲击。」

声明中说：「本集团业务表现受到若干外在因素的重大影响，包括地缘政治、宏观经济以及市场等方面的逆境。」戈特斯坦同时宣布，他将辞去这家瑞士第2大银行的执行长一职。

他说：「今天是瑞士信贷集团领导人更替的日子。」他在2015年加入瑞信执行理事会，2020年获任命为执行长。

戈特斯坦的遗缺将由柯纳（Ulrich Koerner）接任，8月1日开始生效。柯纳现为瑞信资产管理部门主管。

柯纳1998至2009年间曾在瑞信担任不同职务，然后在2009至2020年间为竞争对手瑞士银行（UBS）效力。

现年60岁的柯纳兼具德国和瑞士公民身分，他在2021年重返瑞信任职。

© 2022 AFP