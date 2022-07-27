推特9/13开股东大会 表决马斯克收购案

（法新社旧金山26日电） 美国亿万富豪马斯克放弃收购社群媒体巨擘推特，推特循法律途径以求完成交易，并将于9月13日召开股东大会就并购案进行投票，该公司今天敦促股东同意这项交易案。

广告 继续浏览后续

马斯克（Elon Musk）原本要以440亿美元（约新台币1.32兆元）买下推特（Twitter），但却突然变卦，这让双方为此对簿公堂，法官将在10月开庭审理此案。

推特执行长亚格拉沃（Parag Agrawal）和董事会主席泰勒（Bret Taylor）在提交美国证券管理委员会（SEC）一封给投资人的信中说：「推特认为，马斯克先生所谓的终止收购是无效、错误的，并购案仍然有效。」

「您在特别会议上的投票，对我们能否完成并购至关重要。」

推特股东获得保证，确定他们能在线上参加会议，并进行远端投票。

推特董事会一致建议股东投票支持马斯克得遵循4月签署的交易条款，以每股54.20美元的价格来收购该公司。

推特在今天给股东的信中说：「我们致力于依照与马斯克商订的价格和条款完成并购案。」

推特今天的股价收在39.34美元。

上周，推特将令人失望的单季收益结果，归咎于马斯克一团乱的收购案带来种种不确定性等不利因素。

但推特的报告指出，那些「可以转化为收入」的每日活跃使用者人数，即那些可以看到广告的用户，增加了880万，达到2.378亿。

推特的统计涵盖的是截至6月为止的数据，而马斯克7月才采取行动试图「终止」交易。

马斯克以推特没提供假帐号的统计数字为由，要终止这项收购案。推特则反驳说，马斯克已经同意这项并购案，现在不能退出。

美国东部德拉瓦州一处法院同意就是否要求马斯克完成对推特的收购一案，尽速开庭审理。

本案攸关数以十亿计美元与推特的未来，马斯克曾表示，推特应该准许任何合法的言论，这样的立场让人担心推特可能被用来煽动暴力。

© 2022 AFP