母公司Alphabet获利下滑 Google股价仍劲扬

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（法新社旧金山26日电） Alphabet今天发布2022财年第2季度财报显示，随着旗下Google长红的广告营收成长减缓，Alphabet的获利下滑、营业收入不如预期，但市场似乎却对此不算太差的表现感到宽慰。 大型科技公司正在努力克服从通货膨胀到俄乌战争等种种困难，而目前已发布的第2季度财报整体上看来并不是很棒。 Alphabet第2季度营收增长13%至697亿美元，其中大多来自旗下的搜寻引擎及云端计算服务，但仍低于分析师预期。 Alphabet执行长皮查伊（Sundar Pichai）在公布财报的电话会议中说：「我认为现在是我们厘清重点的好时机。这是消化并确认我们正在往对的方向努力的机会。」 Alphabet季度净利较去年同期下滑13%至160亿美元；由于通货膨胀、俄乌战争及其他干扰全球经济的问题，推动公司获利成长的线上串流广告营收已放缓。 分析师密契尔（Evelyn Mitchell）表示：「Google本季度获利表现不如预期，证明了它未能在数位广告产业普遍面临的挑战中幸免。」 她还说：「尽管如此，凭藉着它在搜寻广告的高市占率，Google相对来说仍有机会度过即将来临的艰难考验。」