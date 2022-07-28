三星电Q2营利成长逾12% 系统半导体部门获利创高

（法新社首尔28日电） 韩国晶片大厂三星电子（Samsung Electronics）今天公布财报，第2季营业获利成长12.18%；尽管全球供应链受阻，旗下系统半导体部门获利创历史新高。

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三星电子声明指出，公司「系统半导体事业…季度获利创历史新高」，还称已扩增产品阵容并增加对全球客户晶片供应。

三星电子表示：「公司专注满足伺服器的强劲需求，记忆体事业获利无论在年增和季增方面都有提升。」

在全球最先进晶片制造竞赛中，三星电子企图赶上、甚至超越台积电。今年6月，三星电子成为世界首家量产3奈米微晶片的半导体制造商。

目前全球最先进微晶片绝大多数由两家企业生产，台积电和三星电子，这两家公司正产能全开以缓解全球短缺情形。

三星电子是记忆体晶片的市场领导者，但在为其他企业制造高科技微晶片的先进晶圆代工方面一直难以与台积电并驾齐驱。

同时也是手机生产的全球领导厂商三星电子指出，旗下智慧型手机部门获利和需求较第一季下滑。

然而，三星电子声明，整体而言，韩元兑美元贬值为公司带来助益；相较上一季，公司总营利增加1.3兆韩元（约9.94亿美元）。

根据彭博，资讯科技业调查及谘询公司顾能（Gartner）分析师高登（Richard Gordon）表示，全球晶片需求「正进入疲软期，且将延续至2023年」。

「我们已见到半导体终端市场减弱情形，尤其是与消费支出有关的市场。」

© 2022 AFP