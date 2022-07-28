阻Meta收购Within 美监管机构兴讼

（法新社旧金山27日电） 美国市场监管机构为阻止脸书（Facebook）母公司Meta收购VR健身软体开发公司Within，今天不惜对簿公堂。这对科技巨头Meta构筑元宇宙的雄心是一潜在打击。

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联邦贸易委员会（FTC）在提交给联邦法院的诉状里指出，Meta试图藉非法收购VR（虚拟实境）健身游戏Supernatural的开发商Within，以拓展VR版图。

联邦贸易委员会诉状中提到「这场收购有可能让目前和日后的市场竞争不再，且Meta将朝坐拥整个『元宇宙』的终极目标更进一步」。

Meta则认为联邦贸易委员会兴讼之举悖离现实，还强调有信心收购Within对VR使用者和市场中相关APP开发商会是好事。

Meta答覆法新社询问时说：「联邦贸易委员会兴讼是基于意识形态和猜测，并非证据。觉得这项收购恐让一个加入和成长不断的蓬勃现况沦为垄断市场的说法纯属无稽。」

但联邦贸易委员会仍称这项收购为「非法行为」，委员会里竞争局（Competition Bureau）副局长纽曼（John Newman）还说「Meta不是靠实力竞争，只是想用买的来达到颠峰。」

© 2022 AFP