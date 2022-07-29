美经济萎缩强化升息放缓预期 亚股走势分歧

（法新社香港29日电） 亚股今天走势分歧，美国经济再次萎缩使得衰退疑虑加剧，但也令投资人更加预期美国联邦准备理事会（Fed）将放慢升息脚步。

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在市场因通膨飙高以及美国联准会收紧货币政策而致悲观期延长后，投资人开始猜测，市场行情可能已触底。

世界最大经济体美国今年第2季萎缩0.9%，首季萎缩1.6%，原因在于通膨涨升至40年来最高点，借贷成本也不断上扬。

但市场将这些数据解读为利多，因为美国国库券殖利率走低，可能使联准会有放松货币政策的空间。债券殖利率是未来利率的指标。

联准会官员可望继续升息，但分析师估计，这些官员9月将升息50个基点，相较下，联准会过去2次会议分别升息了75个基点。

美股3大指数昨天收盘应声劲扬1%以上，由对利率调升较敏感的科技股领涨。

多数亚股今天早盘追随美股涨势，但随着交易进行，难以维持动能。

东京日经指数收盘小跌0.1%，以27801.64点作收；上海综合指数滑落0.9%，收在3253.24点；香港因阿里巴巴未来财报堪忧带动科技股出脱，恒生指数重挫2.3%，收20156.51点。

雪梨、首尔、台北和威灵顿股价都攀升。

© 2022 AFP