加密币平台Celsius崩解 受害散户盼法院处理

（法新社华盛顿31日电） 加密货币借贷平台Celsius崩解后，投资散户哀求还钱。监管Celsius公司数十亿美元破产案的法官目前已接到数百封信函，受害散户既愤怒、羞愧又绝望，多数都感到后悔。

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其中一名爱尔兰人面临失去农场的风险、一名美国人曾想要自杀，还有一名84岁的老妇赔掉毕生的积蓄。

Celsius执行长马辛斯基（Alex Mashinsky）曾宣称，此一平台是散户存放加密货币以换取高利息的安全处所，而Celsius再将这些存款转而借出，并进行投资。

但随着高度波动的加密货币价格暴跌，单单是比特币自去年11月以来就崩跌了60%以上，Celsius面临着越来越多的麻烦，今年6月中旬冻结了存户提款。

根据本月稍早的一份法院文件，Celsius积欠存户47亿美元，而结局将如何目前尚不清楚。

这些张贴在公众网路法院档案的信件来自世界各地，讲述了存户资金被冻结的悲惨结果。

许多信件都指出，Celsius执行长马辛斯基的线上聊天室「问马辛斯基任何事」（Ask Mashinsky Anything, AMA），是他们对Celsius平台充满信心的关键。这个平台在冻结存户资金的前几天，还声称情况很稳定。

当时Celsius的讯息还说，公司有足够的准备金来支付债务，各项提款在正常处理中。

但情况很快发生变化，Celsius在6月12日宣布冻结客户提款：「我们今天采取这一行动，是为了让Celsius更能够履行接受提款义务。」

声称受到最严重打击的许多客户透露自己曾经想过要自杀，其中一名男子说自己将政府贷款的52万5000美元存入了Celsius平台。

一位84岁老妇将约3万美元加密储蓄存入Celsius只有一个月，但像她一样的许多人如今要寄望破产程序（才能取回存款）。

银行和金融领域专家证人寇克（Don Coker）说：「散户最后一无所有的情况并不罕见。」

寇克说：「我当然为这些如此赔掉投资金钱的人感到难过，但他们确实必须对这些事要有风险意识。」

© 2022 AFP