（法新社香港1日电） 投资人无视中国疲软的经济数据、以及美国联邦准备理事会致力打击通膨的升息前景，亚洲股市今天多收高。

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亚马逊（Amazon）和苹果（Apple）公布强劲的财报带动美国股市上周收涨，同时也缓解通膨飙涨和借贷成本攀升对消费者造成冲击的疑虑。

然而，分析师警告通膨还需要一段时间才能从40年高点降下来，同时未来无疑仍将有更多的升息。

尽管如此，美债持续下跌，10年期公债殖利率来到2.67%，远低于6月的高点近3.50%，意味着市场对于未来的升息预期减缓。

媒体报导载着乌克兰出口谷物的首艘海运船只已经驶离敖德萨港（Odessa）后，通膨压力可望获得部分缓解。

中国公布7月制造业采购经理人指数（Purchasing Managers' Index）出现萎缩，主要受到需求疲软以及部份地区实施防疫清零政策影响所致。香港和上海股市闻讯一度挫跌，之后指数小幅反弹回升。

香港恒生指数收盘微涨0.1%，来到20165.84点。上海综合股价指数收涨0.2%，来到3259.96点。日股日经指数收涨0.7%，来到27993.35 点。 至于亚洲其他股市，雪梨、首尔、新加坡、曼谷、雅加达和威灵顿股市收高。台北和马尼拉股市则小跌作收。

© 2022 AFP