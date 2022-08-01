顾美颜面又不惹恼俄 OPEC+会议得小心行事

（法新社伦敦1日电） 石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）将在3日的会议上制定新策略，各界都在看他们会如何因应飙升的原油价格。

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以沙乌地阿拉伯为首的OPEC 13个成员，以及加上俄罗斯等另10国组成的OPEC+，现在发现他们站在十字路口。

2020年春季大幅减产以因应冠状病毒大流行造成的需求骤减后，这个联盟的成员国再次以病毒爆发前的水平生产，至少在书面形式上是这样。

正常情况下，他们可能会就此打住，但面临失控的价格和华盛顿的压力，一般认为这种情况不太可能发生。

2018年异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害后，尽管美国总统拜登承诺会让沙乌地阿拉伯在国际遭到孤立，他今年7月中旬仍去了沙国访问。

拜登之所以展开这趟争议之旅，部分理由就是要说服利雅德继续增产，以稳定市场、遏制不断飙高的通货膨胀。

拜登的努力是否成功，3日OPEC+开会时就会知道。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师厄兰（Craig Erlam）告诉法新社：「美国政府似乎期待听到好消息，但很难知道这是否基于拜登出访期间所获得的保证。」

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「若看到沙乌地宣布拜登能对国内选民吹捧为胜利的东西，也不会让人意外。」

根据总部设在英国伦敦的研究机构「能源面向公司」（Energy Aspects Ltd.），为继续提高原油生产量，OPEC+可能调整目前的协议；但分析师警告，别预期会有大幅增产。

OPEC+必须考量到，俄罗斯利益与华盛顿利益完全背道而驰，石油经纪商PVM分析师瓦尔加（Tamas Varga）就说：「沙乌地阿拉伯必须小心行事。」

OPEC+的任务是一方面要保住美国颜面，同时还得安抚莫斯科，以确保联盟稳定。

3日的视讯会议预定在格林威治时间3日1300左右（台北时间3日晚间9时）展开，必须在全体一致同意后达成决策，会议时间可能会比平常还长。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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