裴洛西访台引发市场关注 亚洲多地股市先跌后涨

（法新社东京3日电） 投资人衡量美国众议院议长裴洛西访问台湾因而触怒中国对股价的可能影响，亚股今天稍早下挫，但随着交易进行，亚洲某些市场反弹收高。

广告 继续浏览后续

已因各经济体开始受到通膨飙涨以及各国央行升息打击而感到不安的市场，现又因为裴洛西（Nancy Pelosi）访台使中、美紧张升温，而致亚股早盘走低。

香港盛宝金融公司（Saxo Markets）大中华市场策略师黄永辉说：「就比较长期而言，美国和中国会有较多摩擦，我们已看到海外中国股票投资人出脱持股。」 除了俄罗斯入侵乌克兰的战况恐激化成更全面战争外，世界两大超强美、中的紧张关系升高，则令股市忧心加剧。

香港和上海股市今天一度挫跌2%以上，台北和东京也曾下挫超过1%，不过台北、东京和香港股市稍后反弹。

GW&K投资管理公司Emerging Wealth Strategy基金投资经理马锡（Thomas Masi）说：「身为对中国的投资方，我们显然不希望看到紧张升高…但也有某些我们不了解的状况存在，就风险报酬观点而言，一旦风险升高，对某些股票会成为利多。」

台北股市加权指数上扬29.79点或0.2%，以14777.02点作收；东京日经指数涨升147.17点或0.53%，以27741.90点作收；香港恒生指数涨77.88点或0.40%，收19767.09点。首尔、新加坡和威灵顿也同步收涨。

上海下跌22.59点或0.71%，收在3163.67点。雪梨股市收跌0.3%。

© 2022 AFP