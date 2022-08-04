亚股随美股涨势多走高 市场关注中国对台军演

（法新社香港4日电） 华尔街股市在稳健的经济数据和亮丽的财报数据带动下走高，亚洲股市今天随着美股涨势走高，与此同时，区域投资人关注中国在台海周边举行的军事演习。

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国际油价今天延续前一天的卖压，最新迹象显示美国需求减弱。而石油输出国家组织和结盟油国（OPEC+）昨天决议将微幅增产。

美国最新公布的经济数据显示服务业意外好转，缓解市场忧心美国经济恐陷入衰退的疑虑，激励美股三大指数走高。

市场目前将焦点转向美国5日将公布的就业数据，希望从中一窥美国经济状况，这项数据也可能成为美国联邦准备理事会货币政策辩论的依据。

亚洲紧绷的气氛今天也较为缓和，美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）本周访台触怒北京当局，中国警告将以严厉的军事和经济回应，引发区域不安气氛。

北京当局已暂停两岸部分产品的进出口，并自今天开始举行有史以来最大规模围绕台湾军事演习，这次的演习料将持续数日。台湾国防部表示，台湾备战不求战，应战不避战。

北京展现武力固然令市场投资人忧心，尤其在台湾几乎被切断对外进出下，但对于中国未有更进一步动作的情况下，市场稍微松了一口气。

香港股市恒生指数今天大涨2.1%，收在20174.04点，领涨亚洲股市。上海综合股价指数收涨0.8%，来到3189.04点。日股基准日经指数收涨0.7%，来到27932.20点。

至于其他亚洲股市，首尔、新加坡、马尼拉、雅加达和威灵顿股市皆收涨。雪梨股市则近乎持平。台北股市则因中国军演恐对进入台湾的海空航线造成影响而再度挫跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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