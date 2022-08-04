汉莎航空集团Q2转亏为盈 疫情以来首见净利

（法新社法兰克福4日电） 德国汉莎航空集团（Lufthansa）今天表示，旗下货运事业带动集团缴出疫情开始以来首度净利的成绩单。

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汉莎航空集团在4到6月的第2季净利为2.59亿欧元（约新台币79亿元），为2019年底以来首次转亏为盈。

汉莎航空集团执行长史波（Carsten Spohr）在声明中表示，集团终于「转亏为盈」，并称这次的疫情是「我们（集团）有史以来最严重的财务危机。」

疫情导致许多航空公司的班机停飞，汉莎航空集团2020年净损达67亿欧元，2021年净损达22亿欧元。汉莎航空集团旗下包括欧洲之翼（Eurowings Airlines）、奥地利航空（Austrian Airlines）、瑞士航空（Swiss Airlines），以及布鲁塞尔航空（Brussels Airlines）。

政府2020年6月出手纾困，才让汉莎航空集团免于破产。

汉莎货运（Lufthansa Cargo）受惠于高需求，以及「目前受阻的海运」，获利因此「创纪录」，连带地提振集团的财报表现。

汉莎货运第2季营业利益达4.82亿欧元，比去年增加48%。

旅游需求荣景也让汉莎航空集团客运航空的财报表现大幅改善，尽管除了瑞士航空以外，其余仍处于亏损。

鉴于近来各机场的混乱情况，汉莎航空集团表示，集团将再度开始招募，预计将招募5000名新血。

汉莎航空集团也预估今年的营业利益在5亿欧元以上。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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