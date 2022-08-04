英银27年最大升息动作 警告英国将面临一年衰退

（法新社伦敦4日电） 英国央行英格兰银行今天采取1995年以来最大升息动作，将政策利率一举上调50个基点（2码）至1.75%，并预测今年英国通货膨胀率将来到13%，还预警英国将面临长达一年经济衰退。

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这是英格兰银行（Bank of England）去年12月开始紧缩借贷成本以来，连续第6度升息，且这次幅度符合外界普遍预期。英国基准利率因此已由略高于0%的史上最低点，上升到目前的2008年12月以来最高水准。

英银的行动，呼应从美国联邦准备理事会（Fed）到欧洲中央银行（ECB）7月采取的积极货币政策。受到俄罗斯侵略乌克兰影响，全球通货膨胀陷入火热，各国央行连忙出手降温。

英银表示，英国通膨率预计将触顶于13%，这将是超过42年来最高水准。

英银在声明中指出，自从5月以来，英国与欧洲其他地区的通膨压力已显着加剧，大部分是反映这段期间天然气趸售价格几乎翻倍，归咎于俄罗斯对欧洲限制供气及未来可能扩大减供。

英银还发布另个悲观消息，预测英国经济将落入一段痛苦的衰退期，一直持续到明年底。

英银表示：「英国国内生产毛额（GDP）成长速度正在减缓。最近的天然气价格上涨，已导致英国和欧洲其他地区经济活动展望再度显着恶化。英国经济如今预料将在今年第4季进入衰退期。」

不过，这次经济衰退的幅度，将比2008年全球金融危机引发的衰退更小。英银预测，英国经济规模从最高点萎缩的幅度，顶多只会达到2.1%。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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