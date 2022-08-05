油价下滑通膨疑虑降温 亚股普遍收高

（法新社香港5日电） 由于原油价格跌回乌克兰战争爆发前的水准，激励投资人冀望通货膨胀与中央银行升息速度皆将放缓，亚洲股市今天收盘大多上扬。交易商目光转向今天稍晚将公布的美国就业数据。

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尽管本周市场普遍呈现多头，但乐观情绪仍脆弱，有几项因素令投资人担忧，包括欧洲东部的冲突、中国在台湾周围进行军事演习，以及全球经济可能衰退。

原油价格本周重挫超过10%，卖压来自投资人预期经济将萎缩、影响原油需求。数据也显示，美国人目前比2020年夏天还少开车，当时却是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情高峰。

不过，虽然分析师纷纷预警经济衰退，但股市交易商却受到央行可能因此缓和货币紧缩速度的展望激励。他们如今将密切观察今天将公布的重要美国7月就业报告，以一窥这个全球最大经济体的最新情况。

美国联邦准备理事会（Fed）曾表示，它的利率决定受到经济数据引导。换句话说，美国经济若出现疲软迹象，很可能意味联准会任何升息动作不会太大。

东京股市今天收盘上涨0.9%，香港股市小涨0.1%，上海股市收盘扬升1.2%，雪梨、首尔、新加坡、曼谷和雅加达股市也都收高。台北股市终场更劲扬2.3%，因为两岸开战的疑虑降温。

威灵顿和马尼拉股市则收低。（译者：张正芊/核稿：杨明�ィ

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