（法新社香港8日电） 美国最新公布强劲的就业数据，使市场多押注美国联邦准备理事会（Fed）将宣布更多大幅升息决定，以遏制飙升的通膨。亚洲股市今天表现不一，美元汇价则是大幅走坚。

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美国最新就业数据超乎预期，显示尽管物价飙涨，借贷成本攀升，美国经济仍维持韧性，恐让联准会紧缩货币政策计画更添复杂性。

在国内生产毛额（GDP）等数据显示经济成长减缓下，投资人原本期待决策者可能放慢升息步伐。

如今市场对于联准会下月必须宣布第3度升息3码的预期心理升高。联准会官员之前表示，他们的决策将以经济数据为依归。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「周五的就业报告显示劳动市场过热，将继续进一步紧俏。因此至少，市场预期联邦基金利率在未来三次决策会议将再提高100个基点（4码）。风险倾向大幅升息。」

目前市场焦点放在美国本周将公布的通膨数据。最新通膨数据料显示7月物价增幅较6月减缓，但仍处于40年高点。

华尔街股市受到就业数据影响表现不一，亚股今天盘初则是走势震荡。

香港宣布放宽防疫措施，入境旅客酒店检疫减至3天，港股今天仍收跌。上海股市则因最新公布的中国贸易数据优于预期而走高。

日股日经225指数收涨0.3%，来到28249.24点。港股恒生指数收跌0.8%，来到20045.77点。上海综合股价指数收涨0.3%，来到3236.93点。

新加坡、台北、曼谷、雅加达和威灵顿等股市都收跌。雪梨、首尔和马尼拉股市则收涨。

© 2022 AFP