（法新社香港9日电） 亚股今天涨多跌少，投资人在美国本周公布通膨数据前谨慎行事。此前就业报告数据显示美国联邦准备理事会（Fed）可能需要继续大幅升息，以抑制失控的物价。

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全球股市自6月低点反弹的涨势似已陷入停滞，5日公布的就业数据超乎预期显示美国经济仍具韧性，但货币政策恐进一步紧缩。

投资人原本期待近来疲软的经济数据，包括经济连两季萎缩的数据，将使联准会减缓升息力道，并可能在2023年开始降息。

投资人目前焦点放在美国明天公布的通膨数据，部分观察家警告，已处于40年高点的通膨数据若高于预期，恐引发市场再次出现大幅卖压。

外界日益预期央行可能会升息过了头，导致全球经济陷入衰退。Nuveen投资长马里克（Saira Malik）告诉彭博电视，当投资人意识到「联准会升息不会在2023年初转向、通膨应该会持续、升息将继续」时，股市可能会开始下跌。

亚股早盘震荡，但之后波动收敛。上海、雪梨、首尔、威灵顿、台北、曼谷、雅加达和马尼拉股市都收涨。东京和香港股市则收跌。

香港政府否认正考虑免除中国购房者的双重印花税说法后，港股扭转早盘由地产开发商领涨的走势，终场收跌。

© 2022 AFP