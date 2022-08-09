菲律宾第2季GDP成长放缓 通膨及疫情恐拖累下半年经济

（法新社马尼拉9日电） 菲律宾官员今天表示，菲国第2季经济成长放缓，通货膨胀飙升和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情恐对今年后半年经济前景带来压力。 法新社报导，菲律宾国家经济发展局（NEDA）局长巴里萨坎（Arsenio Balisacan）告诉记者，第2季国内生产毛额（GDP）增长7.4%，略低于预期的7.5%，且自第1季成长率8.2%下滑。

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他表示，「我们确实可能在维持经济成长上面临挑战」，下半年的经济成长速度恐将进一步放缓。

不过，巴里萨坎也指出，菲国经济今年应仍达到增长6.5%至7.5%的官方目标。

他表示，在解除对民众移动和经济活动的多数限制后，COVID-19仍是一项威胁，而部分由俄乌战争引发的食品及燃料成本飙升，也造成经济下行风险。

菲律宾通货膨胀率7月飙升至6.4%，为近4年来新高，菲国中央银行已连3个月祭出升息以稳定物价。

菲律宾中华商业银行证券（RCBC Securities）的瑞卡弗特（Michael Ricafort）告诉法新社，最新经济成长数据「相当不错」。

瑞卡弗强调，「菲律宾2022年国民生产毛额平均可能增长至少6.5%至7%，而随着经济进一步重新开放…可能会出现一些上行带来惊喜，成长率甚至可能超过7%」。

菲国服务业在过去长达2年的封锁期间受到重创，随着民众活动逐渐回到疫情前水平，服务业推动了经济成长。

巴里萨坎表示：「有鉴于这些证据，我们致力推动全面重新开放国家，包括恢复面对面教学的学校教育，以解决学力退步及增加国内活动。」

他还说，菲国政府的目标是于10月初之前提供3900万民众疫苗追加剂，使政府能够解除削弱经济的其余限制。

© 2022 AFP