美国通膨减缓？ 专家看到好转迹象

（法新社华盛顿10日电） 美国今天将公布备受关注的通膨数据，料显示消费者物价至少会有些许缓和，在11月重要的期中选举前，让美国总统拜登稍稍喘口气。

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受到疫情后报复性消费、全球供应链哀嚎、本土劳工短缺以及俄乌战争等因素影响，6月通膨年增率飙上9.1%，创40年新高。

但根据财经网站「市场观察」（Market Watch），7月通膨年增率预估将降至8.6%。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，尽管政府尚未看到新的统计数据，但「我们知道天然气价格已经下跌」。

「我们希望那些天然气价格下跌会纳入CPI通膨数据。」

美国物价持续攀升使得家庭预算捉襟见肘，连带伤害了拜登声望。

政敌指责拜登去年3月上任后不久端出的1.9兆美元（约新台币53兆元）2019冠状病毒疾病（COVID-19）纾困法案造成通膨，共和党人现在又再次炮轰拜登的经济政策，称7日在联邦参议院通过的「降低通膨法案」与其既定目的背道而驰。

魔鬼藏在细节里，专家担心，与油价下滑连动的通膨趋缓，可能会被上涨的租金和房价抵销。

KPMG首席经济学家史万克（Diane Swonk）在推特上说：「更大的问题在拥房成本与房租。」

史万克与其他经济学家看法类似，都认为会看到不包含食物与能源的所谓基础通膨率（underlying inflation）上升。6月基础通膨年增率已增至5.9%。

华盛顿现在面临的问题是，在经历了两个季度的经济萎缩之后，是否有可能在不让这个全球最大经济体陷入衰退的情况下，持续地拉低通膨率。

为了抑制通货膨胀，美国联邦准备理事会（Fed）已4次升息，目前利率来到2.25%至2.5%的范围。

好的方面是，美国劳动市场依旧活络，7月份失业率更已降回疫情前的3.5%。

通膨数据将在本地时间今天上午8时30分公布。

© 2022 AFP