马斯克卖近70亿美元特斯拉股票

（法新社华盛顿10日电） 根据最新文件，美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克卖出价值近70亿美元特斯拉股票。马斯克表示，若他在与社群媒体推特的官司中败诉，这笔资金可支应收购推特所需的440亿美元。

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根据美国证券管理委员会（US Securities and Exchange Commissio）官网昨天公布的文件，美国电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）在8月5日至8月9日期间出售约790万股特斯拉股票，价值近70亿美元（约新台币2102亿元）。现在他仍持有1亿5504万股。

世界首富马斯克昨晚在推特（Twitter）发文说：「如果（希望不会是这样）推特强迫让这笔交易完成，而有些投资伙伴又无法出资，那么避免到时候紧急出售特斯拉股票就变得非常重要。」

马斯克今年4月同意收购推特，7月却宣布放弃。

马斯克放弃收购遭推特提告；他在7月29日对推特提出反诉，指控推特诈欺，称在他同意这笔440亿美元的收购案之前，推特在公司的关键业务上误导他。如今双方的法律战将在10月开庭审理。

此前，马斯克才在4月卖出价值约40亿美元的特斯拉股票，以筹措收购推特的资金。当时他在推特发文说：「今天之后，不会再进一步卖出特斯拉股票。」

© 2022 AFP