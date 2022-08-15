数据显示中国经济复苏迟缓 亚股走势不一

（法新社香港15日电） 受美国通货膨胀缓和激励，亚洲股市今天大多收涨，但乐观情绪却因数据显示中国因严格防疫限制，而经济复苏迟缓，加上房地产行业面临泡沫危机而受到打击。

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中国人民银行（央行）今天意外公告调降利率；数据显示，全球第二大经济体中国的经济疲软不振。

数据显示中国7月工业生产与零售销售成长率低于预期。7月份工业产出比去年同期成长3.8%，较6月的3.9%下滑，且低于分析师预期。

北京严格遵循清零政策阻碍经济复苏，当局迅速实施封锁以及长时间隔离，打击商业活动和消费复苏。

香港澳盛银行集团首席大中华经济学家杨宇霆（Raymond Yeung）告诉彭博（Bloomberg），「7月的经济数据非常令人警觉。清零政策持续重创服务业，阻碍家庭消费」。

CMC Markets公司分析师休森（Michael Hewson）说，7月零售数据证明了消费者信心薄弱。「中国经济的疲软，与执行清零政策的努力背道而驰。在确诊数不断攀升的情况下，政府几乎没有松绑迹象。」

「房地产的问题更是雪上加霜，许多购屋者正在停止支付住房抵押贷款，抗议工程延误。」

香港股市收盘下跌0.7%，上海股市在盘中涨跌互见后微跌作收，吐回早前涨幅。

日本股市在亚股中表现突出，收涨1.1%，主因对美国通膨的忧虑缓解，且国内生产毛额（GDP）数据显示，日本经济在政府取消COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫营业限制后正在复苏。

其他亚洲股市也受到华尔街提振呈现涨势。在消费者和生产者物价指数显示通膨显着降温后，美股12日收红盘。

雪梨股市收涨0.5%；即使中国威胁要因美国联邦参议员马基（Ed Markey）率团访台而再次军演，台北股市依旧终场上涨。

威灵顿、马尼拉和曼谷股市都收涨；新加坡和雅加达股市收跌。首尔和孟买股市因假期休市一天。

© 2022 AFP