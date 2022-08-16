煤铜需求拉抬 矿业巨头必和必拓年获利跃升4成

（法新社雪梨16日电） 澳洲矿业公司必和必拓（BHP）今天透露，尽管铁矿价格下跌，但在铜和煤炭前所未有的需求支撑下，公司过去一年获利跃升近40%。

广告 继续浏览后续

必和必拓在过去忙碌的一年里与石油巨头伍德塞德公司（Woodside）完成合并，如今潜在可分配利润创下238亿美元纪录。

必和必拓股东可望获得每股3.25美元的全年股息；在矿业许多其他公司面临艰困时期之际，如此出色的业绩超乎分析师的预期。

必和必拓竞争对手力拓（Rio Tinto）矿业公司最近财报显示，力拓过去一年获利大幅下滑，股息减半。

而必和必拓的煤炭业务带动了强劲业绩表现，冶炼和能源煤炭价格双双创下俄罗斯入侵乌克兰后新高。

尽管最近铜价有所下跌，但铜对必和必拓的获利前景大有助益。

不过，必和必拓警告说，情况可能很快就会降温：「许多关键地区的成长动力已经放缓，且由于地缘政治的不确定性及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情缘故，仍须抱持审慎态度。」

必和必拓特别指出先进经济体，其中许多国家的央行正试图遏制通货膨胀。

必和必拓执行长亨利（Mike Henry）表示：「由于货币政策紧缩，加上地缘政治不确定性和通膨压力持续存在，先进经济体的经济预料将放缓。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP