（法新社香港17日电） 美股维持涨势，亚股今天随油价上涨而走高。中国国务院总理李克强呼吁采取更多措施，提振陷入困境的经济，有助带动亚股上扬。

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各国央行升息以对抗失控的通膨，但这反过来加剧了对可能出现经济衰退的担忧，投资人试图在不确定的环境中找到明确方向，仍然紧张不安。

尽管外界预期美国联邦准备理事会（Fed）及其他央行将在今年剩余时间继续收紧货币政策，但也出现一种说法认为如果物价上涨速度放慢，他们将能够在2023年放缓脚步，甚至可能转向降息。 投资人希望对决策者的想法和下个月会议的计画有所了解，将会仔细检阅今天稍晚将公布的联准会7月会议纪录。 澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）策略师卡罗．孔（Carol Kong）说：「我们预期…会议纪录会偏鹰派。如果会议纪录显示（官员）曾考虑在7月升息100个基点，我们不会感到惊讶。」联准会6月和7月都一举升息75个基点。

美国零售巨擘沃尔玛（Walmart）和居家修缮用品零售商家得宝（Home Depot）财报优于预期，让人们乐观认为，即使通膨仍居高不下，借贷成本也在上升，美国消费者仍然很有韧性。 中国央行15日意外宣布降息，昨天有报导指出，李克强召集占经济总量约40%的6省领导人召开「经济大省政府主要负责人座谈会」，支持促进经济成长的政策。 香港、上海、东京、雪梨、新加坡、威灵顿、台北和曼谷股市都收涨；首尔和马尼拉股市则收跌。

© 2022 AFP