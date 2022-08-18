联准会：将进一步升息 但会适时放缓脚步

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天表示，联准会仍致力于进一步升息以平缓价格涨势，但也同意「在某个时间点」放慢升息脚步的看法是适当的。

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美国通货膨胀以40多年来最快速度飙升，联准会为了冷却需求以降低物价，今年以来已4次上调基准借款利率，包括在6月和7月两次大幅调升了3码。

美国6月份通膨年率飙升至9.1%之后，联准会采取激进措施变得相形紧迫。

联准会官员在7月政策会议的纪录中表示，需要一段时间才能让「高得令人无法接受的」通膨率回落至接近2%的目标。

经济学家认为，看不出联准会制定政策的「联邦公开市场委员会 」（FOMC）会在短时间内有转弯决策的迹象。

牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家波斯扬齐克（Kathy Bostjancic）表示：「即使FOMC决定在9月21日将升息幅度缩减至50个基点（2码），我们预计到年底联邦基金利率还会再上调125个基点（5码）。」

此外，联邦储备银行多位总裁也表示，即便是利率达到「足够严格的水准」，他们也可能将利率维持在严格水准一段时间，以确保通膨下降。（译者：纪锦玲）

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