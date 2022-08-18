Fed会议纪要重燃升息忧虑 亚股随美股挫低

（法新社香港18日电） 美国联邦准备理事会（Fed）7月会议纪要显示，Fed将持续升息，以遏制攀至数十年高点的通膨，引发华尔街三大指数收挫，亚洲股市今天也随着前一天的美股跌势收低。

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根据会议纪要，官员表示，联准会终究得开始减缓紧缩脚步，但他们仍将持续维持升息一段时间，并坦承可能会有升息过了头而对经济造成伤害的风险，

最新公布的会议纪录粉碎市场期待在今年急速升息一段时间后，一旦通膨降温，Fed可能会在2023年开始降息。

CMC Markets公司分析师休森（Michael Hewson）指出：「会议纪要的重点显示（决策理事会）无人想检视一下降息的可能性。」

休森表示，他们呼应了「联准会官员近来暗示，我们可能在年底前会看到再升息1.5%」。

Fed可能继续维持紧缩货币政策，粉碎市场的乐观心理，拖累华尔街三大指数挫低，其中以科技股为主的那斯达克指数跌幅最大。

此外，最新数据显示，英国通膨攀至10%以上，为1982年以来首见，增添市场悲观心理。

日股日经指数收挫1%，来到28942.14点。港股恒生指数收跌0.8%，来到19763.91点。上海综合股价指数收低0.5%，来到3277.54点。

至于亚洲其他股市，首尔、台北、威灵顿和曼谷股市都收跌，新加坡、雅加达和马尼拉股市则逆势上扬。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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