投资人谨慎应对 亚股小幅涨跌

（法新社香港19日电） 投资人正评估美国联准会（Fed）以升息抑制通膨的计画，在数据不一致和银行官员看法分歧因而无法厘清走向之下，亚股今天小幅涨跌。

广告 继续浏览后续

自6月低点反弹至今的两个月走势似乎在本周耗尽了动能。美国联准会最近会议纪录显示，联准会决心继续升息，直到控制物价为止，这对股价形成了压力。

在过去两个月反弹的同时，出现了一些引起市场不安的因素，包括中美关系紧张、乌克兰战事、供应链阻塞和北半球许多地区出现了极端天候等。

美国决策当局的声明以及联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在上月会议后的谈话显示，随着经济趋缓，他们可能会考虑放慢升息速度。

如今市场目光都集中在怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）下周所将召开的全球央行年会，届时各国财政部长和中央银行行长都将发言，其中鲍尔的发言将最受重视。

由于中国经济状况扰乱了市场情绪，亚股今天难以走出方向，亚洲交易商也比较谨慎应对。

香港恒生指数小涨9.12点或0.05%，以19773.03点作收；台湾加权指数上扬12.02点或0.08%，收在15408.78点；马尼拉和雪梨小幅收高。

东京日经指数下挫11.81点或0.04%，收28930.33点；上海综合指数跌19.47点或0.59%，收3258.08点；新加坡、首尔、威灵顿、孟买、雅加达和曼谷也都收跌。

© 2022 AFP