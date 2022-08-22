忧联准会继续大力升息 亚股大多收低

（法新社香港22日电） 由于投资人对美国升息的疑虑再起，担心联邦准备理事会（Fed）为了对抗控制不住的通货膨胀，而打算继续积极升息，亚洲股市今天大多收跌。

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众人目光如今聚焦即将在美国怀俄明州杰克森霍尔登场、俗称全球中央银行年会的年度杰克森霍尔经济政策研讨会（Jackson Hole Economic Policy Symposium），联准会主席鲍尔（Jerome Powell）将在26日发表演说，投资人准备从中推敲联准会接下来行动。

联准会先前连续2度大幅升息各75个基点（3码），如今鉴于物价回落及出现经济成长减缓迹象，使得市场人士期待，央行官员将缓和货币紧缩力道，甚至可能在明年降息。全球股市一度因此受激励劲扬。

然而最近几周，这样的乐观情绪慢慢降温，因为包括鲍尔在内的联准会官员陆续提醒说，距离战胜通膨仍然遥远，尤其考量到美国就业市场仍具有韧性。

巴克莱（Barclays）分析师密勒（Jonathan Millar）认为，鲍尔本周演说不太可能释出减缓升息速度的讯号。他说，「我们至今听到鲍尔所言，都暗示他们（联准会官员）若要从积极升息立场转换」到25个基点，「门槛相当高」。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）也表示，鲍尔很可能在杰克森霍尔说「我们虽然或许接近当前紧缩循环开端的尾声，但距离（循环）结束还有一段长路」。

美国股市3大指数上周五收盘全数下跌，亚洲股市今天大多跟进。东京股市收低0.5%，香港股市收跌0.6%，雪梨、首尔、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市也都收黑。

不过，上海股市今天收盘上涨0.6%，利多来自中国央行调降主要贷款利率来振兴全球第2大经济体。新加坡和威灵顿股市也皆收红。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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