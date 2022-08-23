（法新社香港23日电） 由于市场日益担心美国联邦准备理事会（Fed）将继续升息以对抗通膨，亚洲股市今天多持续走跌。

广告 继续浏览后续

随着全球央行和财经首长云集的年度杰克森霍尔经济政策研讨会（Jackson Hole Economic Policy Symposium）本周登场，市场将聚焦在联准会主席鲍尔 (Jerome Powell) 将对解决物价问题采取什么计画，不少人忧心联准会升息恐使经济陷入衰退。

Sonex Financial的辛浦森（Matthew Simpson）说：「投资人忧心鲍尔将在杰克森霍尔发表立场强硬的演说，同时警告未来几个月将面临挑战（并引发对经济衰退的担忧）。」

「多位联准会官员的公开评论愈来愈强硬，他们似乎在参加杰克森霍尔会议前读了相同的剧本，这场活动通常与联准会发布重要的公告相关。」

东京股市收挫1.2%，香港股市收跌0.8%。上海股市微跌0.05%，投资人无视中国人民银行调降基准贷款利率，人行也呼吁银行扩大放款，以协助低迷的房地产市场。

雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和威灵顿股市也都收跌。曼谷和雅加达股市则逆势收涨。

© 2022 AFP