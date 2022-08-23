沙乌地阿拉伯：OPEC+有办法因应油价波动 减产是其一

（法新社利雅德22日电） 石油输出国家组织（OPEC）领袖沙乌地阿拉伯的能源部长今天表示，OPEC与盟友有办法可因应市场挑战，其中包括「减产」。

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根据国营沙乌地新闻社（Saudi Press Agency, SPA），能源部长阿卜杜拉齐兹亲王（Prince Abdulaziz bin Salman）接受彭博（Bloomberg）访问时表示：「现有机制下，OPEC和结盟油国（OPEC+）具备承诺、弹性和办法…因应这样的挑战，包括在任何时候减产。」

法新社报导，俄乌战争加上疫情后需求增加导致油价飙涨，西方国家呼吁增产之后，OPEC+上月同意9月每日增产10万桶。

OPEC由13个成员国组成，加上以俄罗斯为首的10个结盟油国组成OPEC+。

他们原本同意提高7月和8月每日产量近65万桶，但一直难以达到配额。

由于供应增加以及对经济前景恶化的担忧，油价已从6月高峰回落。

阿卜杜拉齐兹亲王受访时表示：「在最需要明确性的时候，波动和低流动性对市场发出了错误讯号。」

阿卜杜拉齐兹亲王表示，石油期货市场陷入「流动性低和极度波动的恶性循环」，「未经证实的『需求破坏』相关报导、不断出现的大量恢复供油新闻，以及价格上限、禁运和制裁潜在影响的模糊与不确定性」，更让恶性循环扩大。

「需求破坏」是指需求曲线因能源等商品长期处于高价或供应受限，朝着对商品需求较低的方向永久往下移动。

根据月度报告，7月OPEC增产16万2000桶，来到每天2880万桶，其中大部分来自沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国和科威特。

© 2022 AFP