马斯克对推特前执行长杜锡发传票 索收购案相关资讯

（法新社旧金山22日电） 特斯拉（Tesla）执行长马斯克为取得文件、让他得以放弃440亿美元收购社群平台推特（Twitter）的交易案，已对推特前执行长杜锡（Jack Dorsey）发出传票。

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今天公开的纪录显示，杜锡收到传票，要求他对马斯克（Elon Musk）交出与4月收购协议相关的通讯或文件，以及涉及假帐号或垃圾帐号、或推特如何计算活跃用户数的资讯。

传票要求杜锡提供可溯至2019年1月的所有相关资讯。

世界首富马斯克指责推特诈欺，在其业务的关键部分误导他，特别是实为垃圾帐号或自动「机器人」而非真人使用的帐号数。

推特坚称其估计结果，称机器人帐号占用户比例不到5%。

马斯克说，如果发现推特的机器人帐号统计有误，他有权退出协议；但推特表示，马斯克在提出收购时并未索取相关讯息，因此对马斯克说法提出异议。

推特还指责马斯克编造故事，为的就是逃避他认为不再有吸引力的合并协议。

推特收购案官司预定10月17日开庭审理。推特先前已发出传票给支持马斯克收购推特案的银行、投资人和律师事务所；马斯克也对推特的高盛集团（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）顾问发出传票。

推特共同创办人杜锡去年11月结束第2个执行长任期，他先前曾表态支持马斯克收购公司。

推特这项交易明定，若交易破局，违反协议的一方必须在特定情况下支付10亿美元的分手费。

© 2022 AFP