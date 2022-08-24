亚股跌多涨少
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（法新社香港24日电） 全球央行和财金首长云集的杰克森霍尔年会本周将登场，市场关注美国联准会（Fed）主席鲍尔将发表的演说，希望从中一窥美国接下来升息动向，亚股今天大多收低。
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随着年度杰克森霍尔经济政策研讨会（Jackson Hole Economic Policy Symposium）即将召开，市场聚焦在美国联邦准备理事会主席鲍尔 （Jerome Powell）将对解决高物价问题采取什么计画，不少人忧心联准会官员对抗通膨采取的措施，恐使经济陷入衰退。
瑞银环球资产管理公司（UBS Global Wealth Management）亚太区投资长郑汪清（Kelvin Tay）对彭博表示，联准会「可能会在本周末重申利率还有更多上调的空间，因为他们真的想拉低通膨」。
俄罗斯侵略乌克兰的战争导致能源价格飙涨，各国央行在对付通膨和避免经济衰退之间面临微妙的平衡。
CMC Markets分析师休森（Michael Hewson）指出：「随着欧洲天然气价格继续创下历史新高，投资人日益担心央行升息和能源价格上涨，将导致全球经济陷入长期衰退。」
美股大多收低，亚洲主要股市也跟着收跌。东京股市开高走低，终场收跌0.5%。
香港、上海、台北、新加坡股市收跌；首尔、雪梨、威灵顿股市则收涨。
© 2022 AFP