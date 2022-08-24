奢侈品市场不受景气影响 蓝宝坚尼订单满到2024年

（法新社法兰克福23日电） 根据义大利着名跑车厂牌蓝宝坚尼（Lamborghini）执行长今天向法新社揭露，蓝宝坚尼目前订单生产排程已至2024年初，这显示奢侈品市场景气似乎未受全球经济波动影响。

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德国福斯汽车集团（Volkswagen）旗下厂牌蓝宝坚尼的执行长温克曼（Stephan Winkelmann）指出，蓝宝坚尼正处于「高需求」的荣景，未来18个月的订单已经排满。 虽然俄罗斯入侵乌克兰对全球金融市场带来负面影响，涌向蓝宝坚尼的豪奢顾客仍络绎不绝。 温克曼说：「有愈来愈多顾客选择蓝宝坚尼，因为他们信任这个品牌，他们看到我们的跑车有多美、性能有多好。」

他补充说，全球经济只要「稍微保持稳定」，这样的荣景就能延续。 零件短缺也是造成订单等待时间延长的原因，尤其新型电动车款所需的晶片。 蓝宝坚尼计画于2024年前为每款车型推出油电混合动力车车款，并在2025年后推出首款电动跑车。 蓝宝坚尼8月初公布今年上半年售出5090辆汽车，创下史上最佳上半年销量，销售额及利润同样创下新高。营业利益跃升至4.25亿欧元，营业利益率高达32%。 同为奢华跑车厂牌的法拉利（Ferrari）今年4至6月的业绩也破纪录，且因订单数量达新高而上调年度业绩展望。 尽管全球景气尚不明朗，全球顶级奢侈品企业酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）7月下旬也宣布今年上半年销售额及利润呈现大幅成长。

© 2022 AFP