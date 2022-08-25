（法新社首尔25日电） 在中国公布新的经济刺激措施后，香港股市今天领涨亚股，同时投资人静待美国联邦准备理事会（Fed）主席的演说，以从中窥探未来升息的线索。

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主要国家央行总裁及官员齐聚一堂，在美国怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）开会，所有的目光都集中在联准会主席鲍尔（Jerome Powell）明天的演说，以寻找有关抑制通膨计画的线索。

中国政府昨天宣布新政策，以维持这个世界第2大经济体的复苏，也提振了市场情绪。

华尔街道琼工业指数、那斯达克指数和标准普尔500指数前一天收涨，亚股市今天多随美股走高。

受到马鞍台风影响，港股今天延至当地时间下午1时开始交易，恒生指数今天收盘飙涨3.6%。

东京、上海、雪梨、新加坡、台北、首尔、马尼拉和曼谷股市都收涨；雅加达和威灵顿股市则收跌。

投资人担心联准会对抗飙升的通膨可能会导致美国经济衰退，进而可能打击还在从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中复苏的全球经济。

货币交易平台万达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）表示：「全球经济成长放缓的环境还不会很快消失，现在我们清楚看到美国经济出现更广泛的疲软迹象。」

「鲍尔对抗通膨所采取的措施，可能会在明年稍晚使美国经济陷入衰退，但目前他需要坚持鹰派的立场，将所有紧缩政策的选择都纳入考虑范围。」

© 2022 AFP