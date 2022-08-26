亚股涨多跌少（中央社香港26日法新电）美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）于全球央行年会发表重要演说之前，美国股市反弹，亚洲股市今天也大多收高。市场预期鲍尔将重申升息以对抗通膨的计画。

广告 继续浏览后续

美国和中国监管机构之间的谈判取得进展，阿里巴巴和京东等中国科技巨擘可能不用面临在纽约下市的命运，这也带动了强劲的买气。

全球股市从6月的低点反弹近两个月后，近几周来却起伏不定，尽管一些经济数据激励人心，但不少联准会官员重申将继续收紧货币政策的承诺。

主要国家央行总裁、官员及重量级经济学家将齐聚一堂，参加美国怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）举行的全球央行年会，现在所有人的目光都集中在鲍尔预计今天稍晚发表的谈话。

官员试图降低创下40年来新高的通膨率之际，大多数人预期鲍尔会证实未来将进一步升息。

现在的关键问题是，在6月和7月分别升息3码后，未来几个月联准会收紧货币政策的程度将有多大，外界预期下个月将宣布升息2码。 美国股市3大指数昨天都收高，那斯达克指数和标准普尔500指数涨幅均超过1%。

亚股今天也跟涨，东京、香港、雪梨、首尔、新加坡、台北、曼谷和马尼拉股市都收高；上海、雅加达、威灵顿股市则收跌。

© 2022 AFP