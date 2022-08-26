英国能源价格上限调高8成 穷人保暖果腹恐须择一

（法新社伦敦26日电） 冬天即将来临，英国政府今天在严重的生活费用暴增危机中，宣布电力和天然气价格上限大幅提高80%，平均为3549英镑（约新台币12万6400元）。

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英国天然气暨电力市场管制局（Ofgem）表示，俄罗斯今年2月底入侵乌克兰后，天然气批发价格飞涨，因此自10月起，现行每年能源价格上限1971英镑（约新台币7万元），将提高至平均3549英镑。

Ofgem在声明中表示：「这次（能源价格上限）调高，是反映全球天然气批发价格持续飙升，随着全世界陆续自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中解封，能源也开始涨价，又因俄罗斯逐渐断供天然气给欧洲而涨得更高，到了破纪录的地步。」

消息传出后，慈善团体强烈抗议。他们认为，英国的通货膨胀率已经突破10%，由于能源费用暴增，预期未来数月还将高达13%，许多家庭将面临多年来「最凄凉的耶诞节」之一。

对抗贫穷的专家们说，英国这次调涨能源价格上限，幅度几乎翻了一倍，很可能迫使数百万人陷入没钱买燃料的困境，这些人将不得不在暖气和粮食之间做出选择。

英国目前的通膨率已达1982年以来最高点，预料年底之前将步入衰退。

约克大学（University of York）估计，58%的英国家庭明年将面临燃料短缺的风险。

明年1月危机预料还会进一步恶化，因为从明年起，Ofgem将会每3个月评估一次能源价格上限，而非过去的每年两次，因此推估英国家庭的平均帐单可能会超过5000英镑。

© 2022 AFP