Fed主席鲍尔矢言强力抗通膨 不排除9月升息3码

（法新社华盛顿26日电） 联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天指出，抑制高通膨将令美国家庭和企业「痛苦」，但未将40年来最高物价压低将造成更多伤害。

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法新社报导，鲍尔在美国怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）举行的全球央行年会发表演说，矢言「强力」对抗通膨。

联准会今年积极升息，但鲍尔在他异常简短，特别是直接的谈话中明白表示，对抗通膨之举并未结束。

鲍尔表示：「恢复物价稳定将要花些时间，且需要强力运用我们的工具，才能将供需达到较佳的平衡状态。」

他说：「虽然升息、成长率降低和就业市场趋软将压低通膨，但同时也将对家庭庭和企业带来痛苦。」「但恢复物价稳定失败，意味着更巨大的痛苦。」

在美国出现经济放缓和物价压力舒缓迹象下，外界对联准会可能不再那么积极升息，或可能隔年开始降息的期望升高。但鲍尔熄灭这种期望，明白表示联准会政策和基准借贷利率将维持「充分的限制性」以将通膨率压低至2%的目标。

美国6月通膨年增率超过9%，为了对抗通膨飙涨，联准会迄今已4度升息，包括6月和7月各升息3码，目前利率水准介于2.25%至2.5%。

鲍尔今天重申，9月政策会议再升息3码可能有其适切性，还说9月升息幅度将取决于通膨及就业数据。（译者：徐睿承）

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