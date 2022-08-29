（法新社香港29日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）上周警告恐将进一步升息以对抗通膨，浇熄了对于明年可能降息的希望，亚洲股市今天几乎全部收跌，美元反弹回升。

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鲍尔26日在美国怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）举行的全球央行年会发表众所瞩目谈话。他表示，他的首要之务是降低创40年新高的通膨，即便得以牺牲经济成长为代价，因为现在若未能采取行动，之后将造成更多痛苦。

他也指出：「恢复物价稳定将需要一段时间，而且需要强有力地使用我们的工具，使需求与供给取得更佳的平衡。」

此言一出，华尔街26日卖压笼罩，因投资人预期货币紧缩政策期间将延长，美股3大指数都重挫3%至4%。

在此之前，由于经济数据疲弱和物价上涨减缓，掀起对于联准会将放缓升息的希望，市场最近几周才从6月低点反弹，而鲍尔的谈话再对市场造成冲击。

分析师指称，在美国公债殖利率（衡量未来利率的指标）飙高之际，联准会于下月连续第3次升息3码的机率攀升。

东京股市日经225指数下滑2.7%，收27878.96点；香港恒生指数下挫0.7%，收20023.22点；上海证券交易所综合指数小涨0.1%，收3240.73点。

此外，雪梨、首尔、孟买、台北、新加坡、马尼拉、曼谷、雅加达及威灵顿股市也下跌。

© 2022 AFP