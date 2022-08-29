本田携手LG 投资44亿美元在美国建电动车电池厂

（法新社东京29日电） 日本汽车巨头本田技研工业（Honda Motor）和韩国电池制造商LG能源解决方案公司（LG Energy Solution）今天宣布成立合资企业，并将投资44亿美元，在美国设立电动车电池厂。

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法新社报导，美国人口最多的州加州政府上周规定，自2035年开始，该州销售的所有新车皆必须符合「零排放」标准，预料美国其他的州也将效仿。本田与LG随即做出上述决定。

这两间公司透过联合声明表示，美国的新工厂预计于明年开始兴建，目标是「在2025年底前大规模生产先进锂离子电池」。

声明还指出，此次合作是「基于双方共同信念，即扩大当地电动汽车生产并确保及时供应电池，将使公司在快速成长的北美电动车市场处于最佳位置」。

上月，日本消费性电子产品大厂Panasonic旗下能源公司也宣布投资40亿美元，在美国兴建当地的第2间电动车电池工厂。

今年稍早，本田也宣布计画在未来10年内投资近400亿美元，发展电动车技术，因为公司正致力将销售从传统汽车转向电动汽车。

本田计画在2030年前推出30款电动车，年产量超过200万辆；目标是在2040年前，让电动车和燃料电池汽车销量占比达到100%。

据报导，华盛顿州州长也支持与加州类似的举措，而欧盟也已采取措施，自2035年起禁止销售汽油或柴油汽车，甚至包括混合动力汽车。中国也希望到了2035年，所有新车中至少有一半是电动、混合动力或氢动力汽车。

© 2022 AFP