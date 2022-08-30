（法新社香港30日电） 股市最近涌现卖压潮后，投资人纷趁机逢低买进，亚洲股市今天大多收红。但由于投资人考量到美国联邦准备理事会（Fed）可能进一步升息和经济可能衰退的前景，市场仍缺乏信心。

广告 继续浏览后续

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）26日警告，需要进一步收紧货币政策，以使通膨从40年来高点回落，美股当天应声重挫，昨天再度收黑。

自从鲍尔发表谈话以来，投资人对联准会9月将连续第3次升息3码的预期增加，这使得股市近期从6月低点反弹的涨势受挫。

现在投资人日益担心，联准会把不惜一切代价对抗通膨视为优先要务，将对美国这个全球最大经济体造成伤害。美国经济已经连2季萎缩，陷入技术性衰退。

资产管理公司朱玛财富（Zuma Wealth）投资长史帕斯（Terri Spath）告诉彭博电视台（Bloomberg Television）：「市场受到惊吓，因为投资人担心联准会可能会造成硬着陆、会升息让经济陷入衰退，而这对经济和企业获利来说将是非常痛苦的。」

亚股昨天收跌后，今天表现稍微好转，因为投资人在这波跌势中捡便宜，但信心仍然不振。

东京、雪梨、首尔、新加坡、台北、曼谷、雅加达和威灵顿股市都收涨。香港、上海和马尼拉股市则收低。

© 2022 AFP