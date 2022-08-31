（法新社香港31日电） 亚洲股市今天大多数恢复跌势，投资人担心，美国联邦准备理事会（Fed）透过升息来对抗通膨的决心将使全球最大经济体美国陷入衰退。

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全球股市从6月的低点反弹后，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）上周警告，联准会需要进一步收紧货币政策，才能在对抗通膨中取得成功，这使得投资人忧心忡忡，全球股市再次重挫。

美股3大指数昨天连续第3天下跌，写下一个月低点。美国消费者信心指数和职位空缺数据优于预期，意味尽管近期升息和通膨创40年高点，但经济仍保持韧性。

但分析师表示，这些数据代表利多就是利空的例子，因为它们将让联准会能够坚持进一步升息的计画。市场对下个月联准将连续第3次升息3码的预期正在增长。

投资人现在正在等待9月2日公布的美国就业数据，以更完整了解经济状况。 然而，分析师表示，由于通膨和升息以及乌克兰战争、地缘政治紧张局势和中国受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情破坏的经济等其他问题，试图要在未来几个月内制定计画将很棘手。

北京的清零政策使制造业受到封锁措施冲击，加上高温造成限制供电，中国8月官方制造业采购经理人指数（PMI）再次紧缩，使上海股市领跌亚股。

东京、雪梨、新加坡、威灵顿和马尼拉股市也都收跌；香港、首尔、台北和雅加达股市则收涨。

© 2022 AFP