社群媒体公司Snap将裁员2成摆脱困境 股价劲扬

（法新社旧金山31日电） 社交软体Snapchat的母公司Snap今天证实将裁员20%，因为Snapchat面临竞争和营收困境，加上上季亏损，试图重整自救；公司股价闻讯大涨。

广告 继续浏览后续

法新社报导，早期深受年轻网民欢迎的Snapchat，在短影音应用程式TikTok等对手竞争愈来愈激烈之际，仍在社群网路占有一席之地。

Snap执行长史匹格（Evan Spiegel）在写给员工的通知中表示，「我们现在必须面对营收成长下滑的结果，并适应市场环境」；他同时宣布「缩减团队规模约2成」的决定。

Snap于7月表示，由于状况比预期艰困，上季亏损扩大近3倍，达4.22亿美元。

科技新闻网站The Verge抢先报导，这家位于南加州的企业现有大约6400名员工，将大幅缩减人力。

史匹格说，这次公司结构重整将着重「3项策略优先要务：社群成长、营收成长和扩增实境（AR）」，其他不相关计画则「将中止或大幅减少投资」。

Snap也宣布任用新的营运长韩特（Jerry Hunter），他是自工程部资深副总一职拔擢升任；另科技公司谷歌（Google）主管哈里斯（Ronan Harris）将于10月起担任Snap欧洲、中东和非洲事业部总裁。

此外，Snap商务总监高曼（Jeremi Gorman）及美洲广告销售副总内勒（Peter Naylor）将于9月转为效力影音串流平台Netflix。

Snap今天在美股劲扬8.7%，收10.88美元，盘中一度上涨逾10%。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP