美升息力道减缓但利空夹击 亚股收盘走势不一

（法新社香港5日电） 亚洲股市今天在正负消息夹杂下，收盘走势分歧。一方面美国最新就业报告令积极升息机率降低，但另方面投资人对于欧洲可能爆发能源危机、中国防疫封锁和地缘政治紧张日益担忧。

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备受关注的美国8月就业报告显示，就业人口成长趋缓且失业率上升，这使得美国联邦准备理事会（Fed）大幅升息的压力降低。

有鉴于此，市场对于联准会本月连续第3次升息3码（0.75个百分点）的预期心理降温。如今许多交易商预估，这次只会升息50个基点（2码）。

然而，美国股市3大指数2日收盘由红翻黑，因为俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）宣布，由于一条输送管线仍有问题，因此不会恢复对欧洲的天然气供应。

这项消息宣布当天，七大工业国集团（G7）才表示将努力尽快对俄罗斯出口石油实施价格上限，这项行动会令克里姆林宫对乌克兰作战所需的重要收入大减。

种种消息在欧元区掀起震撼，区域经济恐落入衰退的疑虑升温。欧元兑美元汇价应声贬至20年低点，一度触及0.9878美元低价。

另一方面，投资人还要应付中国传出更多的坏消息。由于北京对COVID-19（2019冠状病毒疾病）采取清零策略，目前全中国有数个城市、合计数以千万计人口活在封锁下。

香港股市今天收盘下挫1.2%，在亚股中领跌。利空来自有报导传出，美国考虑对于投资中国企业祭出新的限制，引发科技类股笼罩卖压。

东京股市则收低0.1%，首尔、台北、马尼拉和威灵顿股市同样收黑。不过，上海股市收高0.4%，雪梨、孟买、新加坡和雅加达股市也收红。

© 2022 AFP