投资人逢低进场 亚股大多收高

（法新社香港6日电） 在亚洲股市投资人想办法补回昨天损失之下，亚股今天收场大多数拼出红盘。但市场仍笼罩多重疑虑，包括欧洲能源危机恶化、中国经济放缓及央行为努力压抑通膨所采取的行动。

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俄罗斯为报复因侵略乌克兰而受到的制裁，决定不恢复对欧洲供应天然气。这在昨天交易市场上掀起震撼，因为外界如今更加预期，主要国家将落入痛苦的经济衰退。

盈丰财资市场（CMC Markets）分析师休森（Michael Hewson）表示：「对大多数人来说，这不该令他们惊讶。因为一般普遍预料，（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）在某个时机会出这张牌。」

「如今他出牌了，俄罗斯就几乎没有其他条路可走。而虽然天然气价格应声劲扬，但终场已从盘中最高点回落许多。」

尽管各国中央银行正纷纷调高借贷成本来对抗物价涨势，但对于通货膨胀主要来源油价，它们却几乎没有影响力。

而石油输出国家组织（OPEC）和其他重要产油国昨天意外宣布减产，引发2种主要国际油价应声上涨。

美国股市昨天因国定假日休市，使得亚股今天缺乏新的催化剂来带动买气，早盘在涨跌间摆荡，但随着交易时间过去，总算走出上扬态势。

上海股市今天收盘上涨1.4%，利多来自中国公布新的振兴经济措施。但分析师提醒，股市交易商仍只希望见到中国的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫清零策略出现松绑迹象。这项策略已使得数以百万计中国民众活在封城下，对经济活动构成威胁。

新加坡、首尔、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市也都收高，东京股市微涨收平，香港股市则小跌0.1%。

雪梨股市也收黑，因为澳洲央行今天升息至接近8年高点，并警告接下来环境还会更艰苦。威灵顿股市跟进收跌。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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