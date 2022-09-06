欧洲史上最大IPO 福斯：推进保时捷今年上市计画

（法新社法兰克福5日电） 德国福斯汽车集团今天宣布推进保时捷（Porsche）上市计画，有望成为欧洲规模最大的IPO交易之一。

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德国福斯汽车集团（Volkswagen）今天发出的声明说：「福斯董事会今天决定…对保时捷公司的优先股进行首次公开募股（IPO），目标是2022年9月底/10月初在法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）受监管的市场上市。」

「如果IPO成功，福斯汽车公司将在2022年12月召开一次特别股东大会，届时将向股东提议派发相当于配售优先股总收益49%的特别股息，也将分配普通股的出售。」

这家汽车巨头2月24日正式宣布打算继续进行IPO。

福斯新任执行长布鲁莫（Oliver Blume）表示，「这对保时捷来说是历史性的一刻」。他说，保时捷可以拥有「更大的独立性」，成为「世上最富有的跑车制造商」之一。

俄乌战争爆发对金融市场带来不确定性，导致股市暴跌，也让经济前景蒙上阴影，但保时捷这个豪车品牌持续吸引投资人注意，根据彭博，投资人认为保时捷的价值在600亿至850亿欧元之间。 根据报导，有意投资者包括卡达主权财富基金、奢侈品牌集团酩悦轩尼诗－路易威登（LVMH）。

© 2022 AFP