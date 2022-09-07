Fed可能再升息3码 亚股收黑

（法新社香港7日电） 美国最新经济数据表现超乎预期，让投资人再度热议联邦准备理事会（Fed）可能连3度大幅升息，亚洲股市今天延续美股跌势，美元则延续涨势。

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美国服务业数据显示，尽管面临物价和借贷成本飙升，全球最大经济体依然保持住韧性，让世人关注起联准会打通膨还要防衰退的工作。许多观察家都怀疑这项目标可否达成。

最新数据使得笼罩交易所的阴霾加重，投资人本已面对欧洲能源危机恶化、俄乌战争，以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封城冲击中国经济等利空消息。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示：「总的来说，（美国服务业）调查显示，美国经济在薪资成长支撑下，服务业活动稳健。这意味联准会要冷却经济，还有更多工作要做。」

随着联准会本月稍晚可能连3度升息3码（75个基点）的预期心理扩大，华尔街股市昨天结束连假后，3大指数全数收黑。

亚股也追随美股走跌，香港、东京、雪梨、首尔、台北、新加坡、威灵顿、马尼拉、雅加达股市都收低，但上海股市收高。

© 2022 AFP