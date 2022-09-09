升息利空出尽 亚股齐步走扬

（法新社香港9日电） 受到美国股市昨天上涨激励，亚洲股市今天收盘走扬。由于投资人大多预料，美国联邦准备理事会（Fed）将再升息3码来平息失控物价，并已将预期反映在股价上，市场信心增强。

广告 继续浏览后续

由于先前市场担忧，央行连番升息恐造成经济衰退，美股8月因此遭逢沉重卖压；如今压力趋缓，美股周线可望收红。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）近期重申，即使牺牲经济成长，央行也决意继续调高利率来打击通货膨胀。联准会副主席布兰纳德（Lael Brainard）最近也说，为让美国通膨率从40年高点降温，无论多久央行官员都会继续升息。

顾问资本管理公司（Advisors Capital Management）经理人菲尼（JoAnne Feeney）接受彭博电视台（Bloomberg TV）访问时表示：「市场终于消化了这个事实，也就是联准会下次（于21日）行动时，利率几乎确定会调升75个基点。」

另一方面，中国也传出好消息，8月通货膨胀情况稍微缓和，提供北京更多空间推出其他支持经济的措施。

华尔街股市昨天买气延续到今天亚洲股市。香港股市在长周末假期来临前劲扬，收盘上涨2.7%。

上海股市收高0.8%，东京股市收涨0.5%，雪梨、新加坡、威灵顿、马尼拉、曼谷、雅加达和孟买股市也全数收红。首尔与台北股市则因国定假日休市。（译者：张正芊）

© 2022 AFP