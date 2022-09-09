欧盟能源部长商讨对策 因应俄罗斯能源威胁

（法新社布鲁塞尔9日电） 俄乌战争导致能源价格飙涨，欧洲面临高电价危机，欧盟能源部长9日将在布鲁塞尔召开会议，讨论应变措施。

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法新社报导，俄罗斯2月入侵乌克兰，半年多来天然气价格飙升，屡创新高。各界都在关注俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是否将完全停止对欧盟的天然气供应，欧盟经济因此处在高度不确定性的阴影中。

俄乌开战前，欧盟40%的天然气供应来自俄罗斯。高度仰赖俄罗斯天然气的欧盟最大经济体德国，目前正想方设法为全国家庭和工厂提供暖气和电力。

欧盟执委会（The European Commission）将在9日于布鲁塞尔（Brussels）举行的能源部长会议上，要求各国官员提出一套缜密的应变措施，来缓解能源供应的压力。

这场会议主要的目标是要找寻共同解决方案，以对那些吃力缴纳能源帐款的家庭和维持营运的企业进行补贴。

欧盟执委会将提出一套措施，促使非天然气供电业者分享超额暴利，包括核电、太阳能、再生能源，这些企业因搭着电价飙升顺风车而获取庞大收益。

因能源飙涨获利庞大的化石燃料企业，也将被徵收税款。

欧洲的电价市场与天然气价格息息相关。在受天然气飙涨所苦的企业面临困境之际，其他非天然气供应业者却坐享高额利润。

奥地利环境部长格威斯勒（Leonore Gewessler）会前表示，这场会议大家必须敞开心胸交换意见，对那些在俄乌战争中赚得意外之财的能源企业，各国必须团结一致，拟出可行的徵税方案。

© 2022 AFP