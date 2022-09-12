欧美料积极升息打通膨 亚股收红

（法新社香港12日电） 受到美国与欧洲股市上周结尾劲扬加持，亚洲股市今天收盘上涨。主要由于投资人已经预期，央行还会继续升息来压制通货膨胀。

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欧洲中央银行（ECB）上周历史性升息75个基点（3码），欧元兑美元汇价持续升值。市场人士预期，欧洲央行10月还会进行类似幅度升息。

本周全球市场人士将密切关注预定明天公布的美国8月通膨数据，消费者物价指数（CPI）涨幅预测将略降至8%，但仍然远高于美国联邦准备理事会（Fed）的2%目标。

股市交易商预料，联准会连续2度升息3码后，下周将再度大幅调高利率。

不过，盛宝金融（Saxo Capital Markets）策略师查纳纳（Charu Chanana）接受彭博电视台（Bloomberg Television）访问时提醒，市场恐怕较为担忧美国通膨数据意外下降，美元可能因此进一步走贬。

东京股市今天受到日圆贬值激励，收盘劲扬1.2%，由科技类股领涨；雪梨、新加坡、台北、威灵顿、曼谷与雅加达股市同样收高。上海、香港与首尔股市则因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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